Geçen hafta ikinci toplantısını yapan ve 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta tekrar toplanacak. Toplantılara işçi kesimi katılmazken, genellikle görüşmelerde 4’üncü toplantının ardından nihai karar alınıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TİSK’e yaptığı çağrı öncesinde masada güçlü seçenekler olarak yüzde 20 ve yüzde 25 zam oranları bulunuyordu. TV programına konuşan SGK Uzmanı Özgür Erdursun görüşmelerin bu hafta tamamlanmasının beklediğini aktararak asgari ücretin 27 bin 500 TL ile 28.000 arasında olabileceğini belirtti.