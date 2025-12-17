Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, bugüne kadar hem SGK uzmanları hem de büyük bankalar tarafından birçok farklı tahmin kamuoyuyla paylaşıldı.

Enflasyon verilerinin büyük ölçüde netleşmesiyle birlikte belirsizlik azalırken, sahadan ve Ankara kulislerinden gelen bilgiler zam oranlarına dair daha güçlü sinyaller vermeye başladı. Bu süreçte SGK uzmanlarının yaptığı açıklamalar ise her zamankinden daha fazla önem kazanmış durumda.

ANKARA KUL İ SLER İ NDEN GELEN SON B İ LG İ LER

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde asgari ücret ve sosyal güvenlik başlıklarında dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işverenlere yönelik çağrısının sahada ve kulislerde karşılık bulmaya başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ne işveren ne de hükümet doğrudan asgari ücretle çalışıyor ama özel sektörün tamamı asgari ücreti emsal alıyor.”

Asgari ücret artışının yalnızca çalışanları değil, kamu maliyesi ve SGK gelirlerini de doğrudan etkilediğine dikkat çeken Karakaş, özel sektör zamlarının da bu rakamlar üzerinden şekillendiğini vurguladı.

“Hükümet kamu işçileriyle ilgili asgari ücreti baz alıyor. aslında asgari ne kadar yüksek olursa hükümet o kadar rahat edecek. Çünkü asgari ücret artınca SGK gelirleri yükselecek.”

ASGAR İ Ü CRET ZAM TAHM İ N İ G Ü NCELLEND İ

Karakaş, uzun süredir paylaştığı analizlerini son gelişmeler ışığında revize ettiğini belirterek, işveren cephesindeki tutum değişikliğine dikkat çekti. Daha önce yüzde 25–30 bandını işaret ettiğini hatırlatan Karakaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Aylardır asgari ücrete ilişki yüzde 25'in altında zam olmayacak diyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra işveren kesim yüzde 25'e sıcak bakmaya başladı. En az yüzde 25 en fazla 30 zam geleceği yönünde analizim vardı.”

Enflasyon verilerinin üst sınırına yaklaşılmasıyla birlikte daha yüksek bir artış ihtimalinin güçlendiğini söyleyen Karakaş, rakam bazında da dikkat çekici hesaplamalar paylaştı:

“Mevcut enflasyona bakıldığında en fazla yüzde 32 enflasyon gerçekleşirse;

yüzde 25’lik artışla 27.630 lira,

yüzde 30’luk artış olursa 28.735 lira şeklinde tahmin ediyordum.

Ancak şimdi asgari ücret zammının yüzde 32’lere kadar yükselebileceğini yani 29 binli rakamları görebileceğimizi ifade edebilirim.”

KAPALI ZARF İ DD İ ASI D İ KKAT Ç EKT İ

Karakaş’ın açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise TÜRK-İŞ’in kapalı zarfla ilettiği rakam oldu. SGK uzmanı, kulislerde konuşulan bu iddiaya ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

“TÜRKİŞ'in kapalı zarfında telaffuz edilen rakamın ise 39.525 lira olduğunu” belirtti.

G Ö ZLER ARTIK N İ HA İ KARARDA

Asgari ücret zammına dair aylar boyunca farklı senaryolar masaya yatırılırken, enflasyon verilerinde sona gelinmesiyle birlikte rakamlar giderek daha net hale geliyor.

Bankaların ve piyasa aktörlerinin tahminleri kamuoyunda geniş yer bulsa da, Ankara kulislerine dayanan SGK uzmanı değerlendirmeleri sürecin en kritik başlıkları arasında yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla birlikte, milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının netleşmesi bekleniyor.