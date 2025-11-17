Aralık ayının son haftasında duyurulması beklenen asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.



Milyonlarca asgari ücretlinin yanı sıra, özel sektör ve işçi maaş artışlarında da referans kabul edilen zam oranı için ilk görüşmeler ilerleyen haftalarda başlayacak.

ASGARİ ZAMMINA YENİ FORMÜL



Geçtiğimiz yıl yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücret için bu yıl, hedeflenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon arasında bir denge sağlanacak.



Show Haber'de yer alan habere göre, Ankara kulislerinden gelen ilk bilgiler, 'ekonomi yönetiminin orta yol' formülü üzerinde yoğunlaştığına işaret ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara göre gelecek yılın asgari ücreti, işveren tarafı ile yapılacak görüşmelerin ardından 'orta yol' formülü kapsamında belirlenecek. Bu formüle göre, gelecek yıl için hedeflenen enflasyon oranıyla birlikte, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak gerçekleşmiş enflasyon verileri değerlendirmeye alınacak.



KAPIDA YÜZDE 25 ZAM VAR



Her iki verinin ortalamasının yeni asgari ücreti belirlemesi beklenirken, geçtiğimiz aylarda açıklanan OVP'ye göre gelecek yılın hedeflenen enflasyonu yüzde 16 seviyesinde.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminine göre ise yıl sonu enflasyonun yüzde 31-33 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Kurulacak asgari ücret pazarlık masasında iki verinin dikkate alınarak, yeni asgari ücretin yüzde 25 zamla 27 bin 630 TL olarak duyurulması planlanıyor.