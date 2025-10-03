Ekonomist İsmail Sevinç, SÖZCÜ TV'de Gülinay Selçuk'un Haber Saati programında asgari ücretteki zam senaryolarını değerlendirdi.

Geçen yılki tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan, 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 20 artış yapılacağını öngördü.

Sevinç, sadece asgari ücretle çalışanların değil bütün çalışanları etkilediğini belirterek 17 milyon çalışanın bu karardan etkileneceğini vurguladı. Sevinç,

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI NELER?

22 bin 104 TL yüzde 16 zamla 25 bin 640 TL olacak.

22 bin 104 TL yüzde 20 zam gelirse 26 bin 525 TL olacak

22 bin 104 TL yüzde 23 zam gelirse 27 bin 188 TL olacak.

EMEKLİ AYLIKLARINDA ZAM SENARYOLARI NELER?

En düşük SSK ve BAĞ-KUR yüzde 11,43 zamla 16 bin 881 liradan 18 bin 810 liraya çıkıyor.

En düşük memur emeklisi yüzde 19,5'lik zamla 22 bin 617 liradan 27 bin 92 liraya çıkıyor.

En düşük memur maaşı ise yüzde 19,5'lik zamla 47 bin 522 liradan 56 bin 789 liraya çıkıyor.