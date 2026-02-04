Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayında enflasyonun yüzde 4.84, ENAG da yüzde 6.32 yükseldiğini hesapladı. TÜİK enflasyonuyla asgari ücretli bin 296 lira, en düşük emekli 923 lira, memur 2 bin 805 lira kaybetti. Emeklinin bir kilogram kıyma parasını ocak enflasyonu aldı götürdü.

BİR AYDA ERİDİ

Asgari ücretlinin cebine 28 bin 75 lira girse de bu paranın şubat başında piyasadaki alım gücü TÜİK enflasyonuyla 26 bin 779 liraya, ENAG enflasyonuyla 26 bin 406 liraya düştü. Asgari ücrette bir ay içinde yaşanan erime ENAG enflasyonuyla bin 669 lirayı buldu. Yılbaşında 20 bin lira yapılan en düşük emekli aylığının alım gücü de şubat başı itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 19 bin 77 liraya, ENAG enflasyonuyla 18 bin 811 liraya düştü. Alım gücü 923 lira azalan emekli TÜİK enflasyonuyla bile bir ayda bir kilo kıyma parası kaybetti. En düşük işçi emeklisinin aylık geliri TÜİK enflasyonuyla 20 bin 639 liradan 19 bin 686 liraya, en düşük memur emeklisinin aylığı da 27 bin 772 liradan 26 bin 490 liraya geriledi. ENAG enflasyonuyla memur emeklisinin aylık kaybı bin 65 lirayı buldu.

En düşük memur 3.466 TL kaybetti

Hizmetli sınıfında çalışan en düşük memur maaşı yıl başında 58 bin 305 lira yapılmıştı. Bu memurun alım gücü TÜİK enflasyonuyla 2 bin 692 lira, ENAG enflasyonuyla 3 bin 466 lira eridi. En düşük devlet memurunun maaşı bir ayda 58 bin 305 liradan 54 bin 839 liraya düştü. Ocakta yaşanan yüksek enflasyon yüzünden öğretmen 3 bin 885 lira, polis 4 bin 776 lira, mühendis 5 bin 36 lira, profesör 7 bin 732 lira kaybetti.