Dünya Gazetesi köşe yazarı ve SGK uzmanı Özgür Erdursun, 3 milyon 650 bin memur ile 2 milyon 520 bin memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecini yazmış olduğu köşe yazısında değerlendirdi.

Erdursun, daha önce asgari ücret ve emekli maaş zammı tahminlerinde yüksek isabet oranıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise mevcut ekonomik hedefler ve hükümetin yaklaşımı ışığında, memur zammı beklentilerini paylaştı.

Uzman, sendikaların talep ettiği yüksek oranlı maaş artışlarının hayata geçirilmesinin güç olduğunu vurguladı.

7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2024 ve 2025 zam oranları geçtiğimiz yıl Ağustos ayında belirlenmişti. Buna göre memur maaşlarına 2024’te ilk yarı için %15, ikinci yarı için %10; 2025’te ise ilk yarı %6, ikinci yarı %25 zam yapılması kararlaştırıldı.

2026 ve 2027 yıllarına yönelik talepler ise oldukça yüksek. Sendikalar, 2026’nın ilk yarısında taban aylığa 10.000 TL artış, %10 refah payı ve %20 toplu sözleşme zammı; ikinci yarısında ise 7.500 TL artış ve %20 zam talep ediyor. 2027 için ise %20 ve %15 oranlarında artış öneriliyor.

Ancak hükümet, 2026 yılı için %6 + %6 gibi oldukça düşük bir teklif sundu. Merkez Bankası’nın resmi enflasyon hedefleri (%12 – 2026, %8 – 2027) dikkate alındığında, tahmini zam oranlarının 2026’nın ilk yarısında %7–%9, ikinci yarısında %6–%8; 2027’nin ilk yarısında %5–%7, ikinci yarısında ise %4–%6 seviyelerinde kalması bekleniyor. Refah payı veya taban aylık artışı ihtimali ise düşük görünüyor.

Erdursun’a göre, sendikalar bugün 61.126 TL olan bir öğretmen maaşının 2026 başında 93.000 TL’ye yükselmesini talep etse de, gerçekleşme ihtimali düşük.

Mevcut projeksiyonlar, bu maaşın Ocak 2026’da yaklaşık 65.000 TL seviyesinde kalacağını gösteriyor. Hakem Heyeti sürecine gidilmesi durumunda ise geçmiş örneklerde olduğu gibi hükümet teklifine yakın karar çıkması muhtemel.

Artan yaşam maliyetleri karşısında memur maaşlarının satın alma gücünün gerilemeye devam edeceği ve reel gelir kaybının süreceği öngörülüyor.