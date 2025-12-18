Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi tarafı katılmadan toplantılarını yapmaya başladı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücret maratonunda yaşanan adaletsizliklere ses çıkarmak için İstanbul’dan Ankara’ya yürüme kararı aldı.

Dün İstanbul’da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “21 Aralık Pazar günü saat 12’de İstanbul’dan Ankara’ya bir yürüyüş başlatıyoruz. İnsanca yaşayacak ücret için gelirde adalet için, vergide adalet için yürüyoruz. 21 Aralık Pazar günü saat 12’de Kartal’dan başlayacak bu yürüyüş milyonların sesini, soluğunu, taleplerini Ankara’ya, ülkeyi yönetenlere taşımak ve orada bu talepleri ifade etmek, gelirde adalet, vergide adalet, insanca bir ücrete kavuşmak için vereceğimiz bir mücadelenin yeni bir etabı olacak” dedi.

PAZARLIKLA BELİRLENMELİ

‘Asgari Değil, İnsanca Yaşanacak Ücret’ pankartıyla yapılan eylemde DİSK olarak yeni bir mücadele sürecinde olduklarını belirten Çerkezoğlu, 15 kişinin bir masanın etrafında oturup milyonların hayatı hakkında karar veremeyeceğini söyledi. Çerkezoğlu, “Bu yıl masada işçi tarafını temsil eden konfederasyonun da olmadığı yani tümüyle işveren ve hükümetin belirlediği bir asgari ücret süreciyle karşı karşıyayız. O nedenle öncelikle diyoruz ki bu ülkede en büyük toplu pazarlık süreci olan asgari ücret gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir.

Asgari ücret, tüm işçi örgütlerinin konfederasyonların masada olduğu, uyuşmazlık durumunda toplu eylem hakkımızın, grev hakkımızın olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Enflasyonun nedeni sermayenin kâr hırsı

Her asgari ücret belirleme döneminde ‘Asgari ücret artışı enflasyonu körükler’ iddiaları ortaya atılırken DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bizim buna inanmamız isteniyor, bu kocaman bir yalandır. Bu düşük asgari ücret uygulamasına meşruiyet kazandırmak için yapılmaktadır. Türkiye’de enflasyonun nedeni ücretler değildir. Türkiye’de talep nedeniyle, maliyet nedeniyle bir enflasyon yaşanmıyor. Türkiye’deki enflasyonun nedeni sermayenin aşırı kâr hırsıdır, kur politikalarıdır, vergi politikalarıdır” diye konuştu.