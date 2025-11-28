YDO zamları Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ehliyet ve pasaport harçları, SGK ve Maliye’ye verilen beyanname ücretleri, trafik cezaları, yurt dışı çıkış pulu, cep telefonu kayıt ücreti gibi hayatımızın bir çok alanında karşılaştığımız ödemelere uygulanacak. İktidar insafa gelip zam oranını düşürmezse yüzde 25.49’lik zam otomatik olarak yürürlüğe girecek.

IMEI 57 BİNİ AŞTI

Yeni zamlarla birlikte yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 liradan 57 bin 241 liraya, yurt dışı çıkış harcı bin liradan 1.255 liraya çıkacak. En ucuz ve motor hacmi en düşük otomobilin MTV’si 4 bin 834 liradan 6 bin 66 liraya, yaygın kullanılan 1600 cm3’e kadar olan araçların MTV’si 10 bin 567 liraya yükselecek. Ehliyet harcı en düşük 2 bin 363 lira, pasaport harcı en düşük 5 aylık 2 bin 961 liraya çıkacak. Kimlik kartını kaybedenler yenisini çıkarmak için 232 lira ödeyecek.

Trafiğe çıkmak cesaret ister

- YDO zamları trafiğe çıkan tüm araç sahipleri için korkulu rüyaya dönüştü. Yılbaşından itibaren aracını hatalı park edenlere 993 lira yerine 1.246 lira ceza kesilecek. Kırmızı ışıkta geçenler, araçta telefonla konuşanlar 2 bin 719 lira, yüksek sesle müzik dinleyenler 1.246 lira, hız limitini yüzde 10-30 aşarak radara yakalananlar 2 bin 719 lira, limiti yüzde 50’den fazla aşanlar 11 bin 630 lira trafik cezası ödeyecek.