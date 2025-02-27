ABD'nin Teksas eyaletinin batısında bir çocuk kızamıktan hayatını kaybetti. 10 yıl sonra ilk kez bir kişi kızamıktan dolayı hayatını kaybetti.

Teksas sağlık yetkilileri, ölen çocuğun aşısız olduğunu ve bir çocuk hastanesinde gece saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Teksas'ta başlayan kızamık salgını hızla yayılarak komşu eyalet New Mexico’da toplamda 130’dan fazla vakaya ulaştı.

Lubbock’taki Covenant Çocuk Hastanesi’nin CEO’su Amy Thompson, "Bu kadar çok çocuğun hastaneye gelmesini beklemiyorduk. Salgının bu aşamasında bir ölümle karşılaşacağımızı düşünmemiştik" dedi.

SALGIN BÜYÜYOR

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Çarşamba günü bir kabine toplantısında Teksas’taki salgında iki kişinin öldüğünü duyurdu. Ancak kendi bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada sadece bir ölümün doğrulandığını bildirdi.

Teksas sağlık yetkilileri, Şubat ayı başından bu yana en az 124 kişinin hastalandığını ve bunların büyük çoğunluğunun çocuklar ve aşılanmamış kişiler olduğunu belirtti.

Salgının sıçradığı New Mexico’da ise yetkililer, bölgede dokuz yeni vaka tespit edildiğini ve salgının 10’dan fazla ilçeye yayıldığını açıkladı.

New Mexico sağlık yetkilileri, "Kızamık son derece bulaşıcı olduğu için ek vakaların görülmesi muhtemeldir" uyarısında bulundu.

AŞI KARŞITI SAĞLIK BAKANI, SALGINLARI TETİKLEDİ

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., aşı karşıtı görüşleriyle ABD'nin gündemine oturdu.

Kennedy, aşıların güvenliği ve etkinliği konusunda şüphelerini dile getirerek, özellikle çocuklarda otizm ve diğer sağlık sorunlarına yol açabileceğini iddia etti.

Bu iddialar, bilim camiası tarafından defalarca çürütülmüş olsa da, Kennedy'nin açıklamaları halk arasında tartışmalara neden olmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı karşıtlığı, 18. yüzyılda çiçek aşısının uygulanmaya başlamasıyla ortaya çıktı. İlk aşı karşıtları, dini ve etik gerekçelerle aşılara karşı çıkarken, zamanla kişisel özgürlüklerin ihlali ve tıbbi müdahalelere güvensizlik gibi nedenler de bu hareketin temelini oluşturdu.

Özellikle 19. yüzyılda, zorunlu aşı yasalarına tepki olarak Anti-Aşı Birlikleri ve dernekleri kuruldu.