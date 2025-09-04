Türkiye, siyasi tarihinde görülmemiş olağanüstü günlerden geçiyor. Anketlerde birinci parti çıkan CHP’ye yönelik operasyonlar farklı bir boyut kazandı. İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle Özgür Çelik’in yerine kayyum atanan Gürsel Tekin binaya giremedi ama göreve başladığını duyurdu, “Ortada cenaze var, koksun mu?” dedi



'ASIL HEDEF ÖZGÜR ÖZEL'



Tepki gösteren delegeler, olağanüstü kongre için noterde imza vermeye başladı. Aynı saatlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “CHP İstanbul Kongresi kararı, kurultay davasını etkileyecek düzeyde” açıklamasını yaptı. Partililer, “Asıl hedef 38’inci kurultayı iptal edip Özgür Özel’in iktidar yürüyüşünü durdurmak” diyor