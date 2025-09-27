Asil Nadir'in eşi Neriman Nur Nadir hakkında, sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar gerekçe gösterilerek; "hakaret", "tehdit", "iftira" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla dava açıldığı bildirildi. Soruşturmanın, merhum Asil Nadir’in ilk evliliğinden olan oğlu Birol Nadir’in şikâyeti üzerine başlatıldığı kaydedildi.

İddialara göre Neriman Nur Nadir, sosyal medya üzerinden yaptığı bazı açıklamalarda Birol Nadir’i doğrudan hedef aldı. Paylaşımlarda kullanılan ifadelerin ardından, Birol Nadir’in avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlattığı belirtildi.

İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Neriman Nur Nadir’in emniyette ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Nadir, kendisine isnat edilen paylaşımları kendisinin yapmadığını öne sürdü.

Ancak emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, paylaşımların Nadir’in kişisel hesabından yapıldığı, içeriklerde hakaret ve tehdit unsurlarının bulunduğu ve dijital izlerin paylaşım kaynağıyla uyuştuğu ifade edildi.