Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu rahatsızlıkların aşılarla ilişkilendirilmesinin bilimsel bir temele dayanmadığını belirtti. Son yıllarda geleneksel tıp bilgileriyle çelişen bir şekilde, birçok hastanın sağlık sorunlarını doğrudan aşıya bağladığını dile getiren Prof. Dr. Akkoyunlu, “Özellikle sosyal medyada ve halk arasında, aşı olan kişilerin kalp krizi, beyin kanaması gibi sağlık problemleri yaşadığına dair yaygın bir görüş var. Neredeyse her üç hastamızdan biri bu tür soruları bize soruyor. Bu, aynı zamanda sosyal medyada da sürekli karşılaştığımız bir konu. Yapılan bilimsel çalışmalar bu iddiaları çürütmektedir” dedi.

ARAŞTIRMALARDA BİRÇOK VERİ ELDE EDİLDİ

“Başta 10 milyon kişi üzerinde yapılan çalışma, daha sonra 8 milyon, 45 milyon ve nihayetinde 100 milyon kişiyi kapsayan araştırmalara kadar birçok veri elde edildi” diyen Prof. Dr. Akkoyunlu, “Bu çalışmalarda, aşı olan ve olmayan gruplar arasında ölüm oranları, kalp krizi, beyin kanaması gibi sağlık sorunları açısından ciddi bir fark yok. Hatta aşı yapılan kişilerde bu olasılıklar daha az görüldü” diye konuştu.

Yapılan bu çalışmaların sonucunda, aşıların beyin kanaması ve kalp krizini doğrudan engellediği sonucunun çıkmadığını, ancak Kovid-19 gibi viral hastalıkların oluşturabileceği komplikasyonlardan korunmada etkin olduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, “Kovid-19 gibi hastalıklara karşı oluşan komplikasyonları azaltmada oldukça etkili bir koruma sağlıyor. Aşılanan kişilerde pıhtılaşma ve emboli gibi durumlar daha az görülüyor” ifadelerini kullandı.