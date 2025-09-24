

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle tanınan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Pınar Altuğ, geçen günlerde yoga yaptığı anları Instagram hesabından paylaşmış, çok sayıda yorum almıştı.

Bir takipçisinden gelen "Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?" sorusuna "Neden kıskansın ki!" yanıtını vermişti. Altuğ, bir başka takipçisinden gelen "Kadın yogacı yok muydu?" yorumuna daha da sinirlenmiş, "Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?" diyerek sert çıkmıştı.

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Altuğ eleştirilere "Ailemiz için sorun değil" diyerek yanıt verdi.

"TAZMİNATI KAZANACAĞIZ"

Hakkında çıkan asılsız "öldü" haberlerine de sert tepki gösteren oyuncu, "Bu konuda açtığımız davada tazminatı kazanacağız. Gelen parayı da ihtiyaç sahibi insanlara bağışlayacağız" diye konuştu.