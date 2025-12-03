Kentin uzun süre hafızalardan silinmeyecek düğününde sergilenen cömertlik, Doğu ve Güneydoğu’nun köklü aşiret geleneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Takı töreni boyunca altın ve nakit adeta yağmur gibi yağarken, sahnedeki kalabalık nedeniyle tören beklenenden çok daha uzun sürdü.

BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ, DÜĞÜN ŞÖLEN HAVASINDA GEÇTİ

Kars ve çevre illerden yüzlerce davetlinin katıldığı düğün, yöresel halaylar ve bölgeye özgü ritüellerle renkli görüntülere sahne oldu. Törenin sonunda mikrofonu eline alan düğün sunucusu, yapılan hesaplamanın ardından geri sayım eşliğinde rekoru duyurdu:

“Toplam yekün 38.975.000 TL… Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Bu açıklama salonda büyük alkış koparırken, düğün bölge halkının uzun süre konuşacağı bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.