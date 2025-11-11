Türkiye'nin 25 şehrinde temsilciliği olan ve 102 aşireti aynı çatı altında buluşturabn Kadim Aşiretler Federasyonu yaptığı toplantı sonrasında yeni kararını duyurdu.

Vatandaşları toplumsal bilinç ve dayanışma içinde yaşama içinde hareket etmeye çağıran Federasyon, yakınlarını kaybeden vatandaşların büyük borca girmelerine neden olan uygulamayı ortadan kaldırmak için karar aldıklarını açıkladı.

"CENAZE SAHİBİNE BÜYÜK BORÇ KALIYOR"

Merkezi Van'da bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan yaptığı açıklamada, son dönemlerde milli ve manevi değerlere ait olmayan, gelenek ve görenekleri yansıtmayan, kültürlerin istilası toplumu olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Aslan, taziye yemeklerinin kaldırılması çağrısında bulunarak bu yemeklerin büyük masrafa yol açtığını ve cenaze sahibinin acısı üzerine bir de maddi yük bindirdiğini açıkladı.

"ALİMLERCE TERS GÖRÜLÜYOR"

İki önemli meseleye özellikle dikkat çekmek istediğini söyleyen Aslan;

"Taziye masrafları ve düğünlerdeki aşırı maddi yükler. Daha önce de çeşitli vesilelerle değindiğimiz gibi, çoğu zaman çok ağır bir külfet haline gelmektedir. Vefat eden bir müminin geride kalan kardeşleri olarak, dinimizin esas ve usullerine göre kefenlenmesi, defin ve dua sorumluluklarımız vardır. Aynı şekilde, ölü yakınlarının acılarını paylaşmak, onlara teselli vermek, sıkıntılarını hafifletmek de dini ve insani bir sorumluluktur. Burada amaç, cenaze sahiplerinin sıkıntılarına sıkıntı katmak değil, tam aksine yüklerini hafifletmektir. Ancak günümüzde bu anlayıştan uzaklaşılmış, taziye yakınlarına yemek götürme geleneğinin yerine taziye sahibinin, gelen misafirlerine yemek hazırlaması mecburiyeti getirilmiştir. Bu durum, maddi yüklerin artmasına ve maneviyatın zedelenmesine yol açmaktadır. Peygamberimiz cenaze sahiplerine yemek götürülmesini tavsiye etmiş, onların yorgun ve üzüntülü olduklarını vurgulamıştır. Oysa bugün cenaze sahibi kredi borçlanarak taziye yemeği hazırlamaya zorlanmaktadır. Bu durum alimlerce sünnete ters görülmüş, hatta mekruh sayılmıştır. Bu yanlış geleneğin terk edilmesi gerekmektedir. Bu konuda toplumumuzun ortak bir mutabakatla hareket etmesi, hayırlı bir değişimi mümkün kılacaktır" ifadelerini kullandı.