Aşiret liderleri ve bazı aşiretlerin kanaat önderleri bölgenin gençlerini yakından ilgilendiren önemli bir konuyu çözmek için Iğdır'da toplandı. Toplumsal kırgınlıklara ve mutsuz gençliğe neden olarak görülen başlık parası, toplantıda alınan kararla iptal edildi.

"DİNDE YERİ YOK"

Federasyon Başkanı Ferhat Armağan, konuyla ilgili olarak, başlık parasının toplumda evliliklerin önünde büyük bir engel oluşturduğunu vurgulayarak, evliliği teşvik eden dini ve kültürel değerlerin önem taşıdığının altını çizdi.

Armağan; "Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 'Nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır' buyurmuştur. İslam'da başlık parası değil, mehir vardır. Mehir, kızın hakkı olan bir hediyedir; başlık parası ise dini bir dayanağı olmayan bir taleptir. Bu farkı iyi anlamalı ve toplumumuzu bilinçlendirmeliyiz. Gençler için büyük bir fırsat olan bu karar, evlilik sürecinde maddi yükleri ortadan kaldırarak aileleri ekonomik açıdan rahatlatacak." ifadelerini kullanarak bu geleneğin dinde de yerinin olmadığını söyledi.

GENÇLER KARARDAN MEMNUN

Gelenekselleşen bu uygulamanın gençlerin yuva kurması açısından sebep olduğu zorlukların geride kalması evlilik hayali kuran bölge gençlerini mutlu etti. Artık evlenmek için yıllar boyu para biriktirmeye gerek kalmayacağını söyleyen birçok genç 'başlık parası' gibi gündelik hayatta ciddi toplumsal sorunlara yol açan uygulamalara veda edilmesinin birçok faydası olacağını söyledi.