Özellikle Ege Bölgesi’nde birçok kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de bunaltan sıcakların etkisi altında olacak. Yer yer 41-42 dereceyi görecek.
CUMA GÜNÜ SICAKLAR PİK YAPACAK
Yarına gelindiğinde Ankara'da sıcaklık 34 dereceye yükselecek.
İzmir 37, Aydın ve Manisa ile Balıkesir 40 derece olacak.
Muğla sahillerinde 39 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. İstanbul yarın 31 derece olacak.
CUMARTESİ GÜNÜ DE SÜRECEK
Aşırı sıcaklar etkisini cumartesi günü de gösterecek. Ege Bölgesi'ndeki birçok kentte 40 dereceye yakın hava sıcaklığı bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu ise bu iki günde de kavrulacak. Şanılurfa ve Diyarbakır'da hava sıcaklığının 42 derece olması bekleniyor.