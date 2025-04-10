Şarkıcı Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisinin setinde yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. 6 aydır birlikte olan ünlü çift ayrıldı.

Şenol Sönmez Instagram hesabından Hadise ile yer aldığı tüm fotoğrafları hesabından kaldırdı.

Hadise de önceki akşam Londra konserinde seyircilerle dertleşti:

"Ben bugün bir olay yaşadım. Ve ben kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil. Bence bu da bir antreman…"

"Ama bence bunu yapmalıyız. Ve bunu yapınca bir rahatlama geldi. O yüzden bu akşam bunu seyircilerimle paylaşmak istedim. Belki size ilham olur. Çünkü biz kadınlar bazen beklemeyi de severiz ya…"