Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kozan ilçesinde e-posta ihbarı üzerine başlattıkları çalışmalar neticesinde büyük bir dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Karacaoğlan Mahallesi'nde bir apartman dairesini stüdyoya çeviren şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip, çetenin faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı.
15 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Elebaşılığını Miraç E.'nin (23) yaptığı belirlenen şebekenin, mağdurlara sanal medya üzerinden ulaştığı ve inandırıcı görünmek adına evlerinin salonunu özel olarak dekore ettiği tespit edildi.
Büyü bozma, aşık etme, kısmet açma, kendine bağlama ve muska. Büyü bozma, aşık etme, kısmet açma, kendine bağlama ve muska işlemleri yaptıkları belirlendi.
Miraç E. ve Ş.T.'nin (21) canlı yayınlarda kendilerini ‘Muhammet Hoca’ olarak tanıttığı ve sözde işlemler için mağdurlardan 15 bin lira talep ettiği saptandı. Yayınların yapıldığı ortamda seccade, dua kitabı ve mum kullanılarak vatandaşların dini duygularının istismar edildiği belirlendi.
Evde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 9 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, dua kitabı ve çok sayıda sim kartına el konuldu. Şüphelilerin dijital materyalleri ve banka hesap hareketleri inceleme altına alındı.
Emniyetteki sorgusunda şebeke lideri Miraç E. susma hakkını kullanırken, Ş.T. hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben söylendiği gibi kimseyi dolandırmadım. Bazen arkadaşlarımı ziyaret etmek için bu eve geliyorum" ifadelerini kullandı.
4 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi’ ve ‘Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Miraç E., Ş.T., İ.T. ve İ.U. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.