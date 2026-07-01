Oyuncu Buce Buse Kahraman, özel hayatındaki mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kaan Akyıldız'dan evlilik teklifi alan Kahraman, romantik anlara ait kareleri sosyal medya hesabında yayımladı.
Evlilik yolunda ilk adımı atan Buce Buse Kahraman, deniz kıyısında hazırlanan romantik organizasyonda unutulmaz bir sürpriz yaşadı. Beyaz mumlarla süslenen atmosferde sevgilisi Kaan Akyıldız, oyuncunun önünde diz çökerek tektaş yüzüğü uzattı.
Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Kahraman, evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi.
Mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, romantik karelere, "Artık en sevdiğim masal Küçük Deniz Kızı değil" notunu düştü.
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Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı.
Buce Buse Kahraman'ın paylaşımına oyuncu Sıla Türkoğlu, Ekin Mert Daymaz, İlayda Akdoğan, Emre Aslan, Tarık Emir Tekin, Dilara Aksüyek ve Berfu Yenenler başta olmak üzere birçok ünlü isim tebrik mesajları bıraktı.
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