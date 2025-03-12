Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde 6 Mart Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Firdevs Ç., sevgilisiyle bir gün önce gittiği kuyumcuda 250 bin lira değerindeki altın tacını beğendi. Ancak, parası olmadığı için tacı alamayan kadın, ertesi gün kuyumcuya tek başına geri döndü.

ÖNCE FOTOĞRAF ÇEKTİ, SONRA ÇALDI

Kuyumcuya giden Firdevs Ç., tacı fotoğrafını çekme bahanesiyle istedi. Birkaç fotoğraf çektikten sonra tacı alıp hızla kuyumcudan kaçtı. Kuyumcu peşinden koşsa da kadını yakalayamadı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAKALANDI

Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Firdevs Ç. olduğunu tespit etti. Kadın, Kadımehmetefendi Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Firdevs Ç.'nin evinde yapılan aramada altın taç da ele geçirildi.

SEVGİLİSİ ÜZÜLMESİN DİYE ÇALMIŞ

Emniyete götürülen Firdevs Ç., ifadesinde, "Sevgilimle gittik, beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, kadın 'İşyerinden hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Firdevs Ç.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Evde bulunan altın taç ise kuyumcuya teslim edildi.