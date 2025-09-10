Başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi reyting rekorları kırmıştı.

Her oyuncunun yeri ayrıydı ama bazı karakterler bugün bile unutulmuyor. Bunlarda biri de sinsiliğiyle ve oyunlarıyla herkesin nefretini kazanan Katya idi...

Kariyerinin en başarılı dönemini 'Aşk-ı Memnu'daki 'Katya' karakteriyle yaşayan Ufuk Kaplan, o dönem harika bir çıkış yakalamıştı.

'Aşk-ı Memnu'dan sonra 'Yaseminli Yuva', 'Bizim Okul', 'Hayat Dediğin', 'Gölgedekiler', 'Yasak Elma gibi' projelerde de yer alan Ufuk Kaplan son haliyle gündeme geldi.

'Kuma' adlı diziye katılan Kaplan'ı görenler "Yıllar Katya'ya acımamış" yorumunda bulundu.