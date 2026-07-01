Kaan Turgut Özal ile yürüyüş yaparken görüntülenmesinin ardından ortaya çıkan söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Sabancı, hakkında çıkan aşk haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karşılık verdi. Kaan Turgut Özal ile fotoğrafını paylaşan Sabancı, iddiaları esprili bir ifadeyle yalanladı.
Bu sözlerle aşk iddialarına son noktayı koyan Sabancı'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Öte yandan Melisa Tapan Sabancı, daha önce oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündemine gelmişti. İkili geçtiğimiz yıl yollarını ayırırken Sabancı, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada ilişkinin "yorgunluktan bittiğini" söylemişti.
Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan Sabancı, son günlerde magazin gündemine gelen aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
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Melisa Tapan Sabancı paylaşımında, "Bebekliğimden beri psikolojisini bozduğum en yakın arkadaşımın şimdi de magazin mensuplarımızla birlikte kısmetini kapıyoruz. Çünkü neden olmasın?" ifadelerini kullandı.
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