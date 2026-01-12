Oyuncu Özgü Namal 2020'de 6 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral'ı kaybetmişti.

Uzun süre ekranlardan uzak duran ve çocuklarını büyütmeye odaklanan Namal, yaşadığı bu büyük kayıptan 3 yıl sonra yeniden setlere dönmüştü.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre, ünlü oyuncu, hayatında yeni bir sayfa açarak bioenerji uzmanı Ercan Han Üşümez'le ilişki yaşamaya başladı.

İkili Instagram'da birbirlerini takip ediyor.

Özgü Namal, özel hayatını her zamanki gibi sessiz sedasız ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.



"ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADIM"

'Kıskanmak' disizinde 'Seniha' karakterini canlandıran Özgü Namal verdiği bir röportajda eşinin ani vefatı hakkında konuşmuştu:

"Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese 'Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım' dedim"."