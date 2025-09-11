Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çayırova İlçe Başkanı Gökhan Özdemir hakkında, partinin eski yöneticilerinden Y.S., “şantaj ve tehdit” iddiasıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği olay sonrası Özdemir’in görevinden istifa ettiği öğrenildi. MHP Kocaeli İl Başkanlığı ise konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ŞANTAJ İDDİALARI SONRASINDA İSTİFA ETMİŞ

Suç duyurusunda bulunan eski yönetici Y.S., ifadesinde Gökhan Özdemir ile yaşadığı özel ilişkinin sona ermesinin ardından, gizli çekilmiş görüntüler ve otel kayıtlarıyla tehdit edildiğini öne sürdü. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından MHP Çayırova İlçe Başkanı Gökhan Özdemir, 1 Eylül 2025 tarihinde görevinden istifa ettiği öğrenildi. Gelişme, partide ve yerel kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

“KİŞİSEL MESELE PARTİMİZLE İLGİSİ YOK”

MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, yazılı bir açıklama yaparak, Gökhan Özdemir’in istifasını doğruladı. Batı, “Son günlerde basında yer alan haberler üzerine, Çayırova İlçe Başkanımız Gökhan Özdemir 01.09.2025 tarihinde istifa etmiştir. Bahsi geçen konuların Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurumsal yapısıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” dedi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu iddiaların partinin kurumsal kimliğine mal edilmemesi gerektiği vurgulanarak, “Bu mesele, ilgili şahısların kişisel sorunları ve hukuki süreçleriyle ilgilidir” ifadeleri kullanıldı.