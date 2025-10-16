Biri Türk resim sanatının usta ismi Nuri İyem… Diğeri Türk seramik sanatının duayeni Nasip İyem…

Uzun yıllar hem yaşamlarını hem de sanat yolculuklarını birlikte sürdüren iki sanatçı, birbirlerine duydukları aşkla ve toplumun gerçekliğini gözler önüne seren eserleriyle tanınıyor…

İşte bu örnek beraberliğin izlerini taşıyan yapıtlar, yeni bir sergide sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, sanatçı çiftin birbirine derin sevgisine ve Anadolu’ya bağlılıklarına bir saygı

duruşu niteliği taşıyor.

2004’TE SON BULUŞMA

2005 yılında aramızdan ayrılan Nuri İyem ve 2011’de kaybettiğimiz Nasip İyem son ortak sergilerini 2004 yılında açmışlardı. İki sanatçının eserleri, 21 yıl aradan sonra ilk kez “Gözlerimin Önündesin” adlı sergide yeniden bir araya geldi.

Nasip İyem Dikdörtgen formlu kadın heykel (2002)

YENİDEN BİR ARADALAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Tayyare Kültür Merkezi’nde açılan sergi, Anadolu’nun kültürel birikiminden beslenen ve kendi alanlarında Türk sanatına yön veren sanatçı çiftin, ortak duyarlılıklarını ve üretimlerini bizlerle buluşturuyor.

Nasip İyem Mask (1971)

30 KASIM’A KADAR SÜRECEK

Küratörlüğünü Yasemin Bay’ın üstlendiği sergide; Nasip İyem’in seramik ve pişmiş toprak yapıtları, Nuri İyem’in resimlerinin yanı sıra çiftin hayat hikayesi ve aile fotoğrafları da yer alıyor. Sergide ayrıca Türkiye’nin önde gelen koleksiyonlarından yapıtlar da bulunuyor. Sergi 30 Kasım’a kadar gezilebilecek.