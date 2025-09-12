Birçok yapımda yer alan oyuncu Helin Kandemir geçen martta iş insanı Celal Can Algül ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Cihangir'de görüntülenen Kandemir, muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun, nasıl gidiyor?" sorusuna, "Her şey yolunda, teşekkür ediyorum" yanıtını vermişti. Ancak ikilinin aşkı kısa sürmüştü.

Rol aldığı 'Aşkın Yüzü' adlı filminin galasında ayrılık açıklaması yapan Kandemir, Celal Can Algül'le ilgili "Şu anda devam eden romantik bir durum yok" diye konuşmuştu.

Helin Kandemir ve Celal Can Algül ayrılığın ardından aşklarına yeniden şans verdi. Çift, önceki gün arkadaşlarının düğününe birlikte katıldı.

Ünlü oyuncu düğünde sevgilisiyle çekildiği bir kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.

DERYA ŞENSOY'LA BİRLİKTEYDİ

Celal Can Algül, daha önce Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy ile aşk yaşamıştı.