Askeri birlikler, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehir dışına taşınmış ve AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da boşaltılan askeri bölgelerin ‘yeşil alan olacağını’ söylemişti.

YEŞİL ALAN SÖZÜ TUTULMADI

Bu kapsamda 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün bulunduğu (Havzan Ağır Bakım) askeri alan 2018 yılında yapılan protokolle Milli Savunma Bakanlığı'ndan AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

O dönemde devirle ilgili açıklama yapan AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Protokol ile Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Havzan Ağır Bakım'ın 650 bin metrekarelik bölümünün şehir ve bölge parkı olacağını ve şehrin yeşil dokusuna büyük katkı sağlayacağını ifade etmişti. Altay ayrıca 2019 yılında yaptığı açıklamada ise Havzan Ağır Bakım'ın arazisine ‘Ağır Bakım Millet Bahçesi' yapılacağını duyurdu.

RANTA KURBAN GİTTİ

Aradan geçen 6 yılın ardından yeşil alan için herhangi bir adım atılmazken, söz konusu arazinin ranta kurban edildiği ortaya çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Meram ilçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesi’nde bulunan 66 bin 638 metrekarelik ağır bakım arsasının satışıyla ilgili ihale sonuçlandı. Muhammen bedeli 3 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen arazinin 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyle, 3 milyar 502 milyon liraya Alya Meram Konut Yapı Kooperatifi verildi. Kooperatif, KOBİSAN öncülüğünde Ali Kanarya liderliğinde kuruldu.

CEPHANELİK DE RANTA AÇILACAK

Konya’daki 47. Mühimmat Bölük Komutanlığı (Sille Cephanelik) arsası da yi,ne ranta açılacak. 1 milyon 878 bin metre karelik araziye 2 ve 4 katlı binalardan oluşan bir mahalle inşa edilecek.