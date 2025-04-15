FETÖ’nün 2016’daki hain darbe girişiminin ardından kapatılıp Sağlık Bakanlığı’na devredilen 32 askeri hastane tüm ısrarlara rağmen açılmıyor. Savaş cerrahisi uzmanı askeri hekimlere ihtiyaç artarken, MHP, “Askeri hastanesi olmayan tek NATO ülkesi biziz” diyerek devreye girdi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, partisinin ittifak ortağı olduğu AKP’ye çağrıda bulundu:

“Operasyonlarda ağır yaralar alan, ivedilikle askeri tıp biliminin gerekliliklerine uygun bir şekilde yetkin ve tecrübeli Türk hekimlerimiz tarafından müdahale edilmesi gereken askerimizin ihtiyacının azami ölçüde karşılanması askeri hastanelerle mümkün olacaktır. NATO ülkeleri içerisinde en yüksek askeri güce sahip olup askeri hastanesi olmayan tek ülke biziz. Osmanlı’dan miras kalan askeri hastanelerin yeniden açılması devlet geleneğine ve canından geçip cananı bildiği vatanından vazgeçmeyen askerimize borcumuzdur.”