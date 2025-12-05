8’inci Kolordu Komutanlığı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Bölük Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapan 24 yaşındaki Doğukan Dumlu’nun 15 Kasım 2025’te yaşamına son vermesi, ailesinin dile getirdiği mobbing ve baskı iddialarıyla yeniden gündeme taşındı. Dumlu’nun ailesi, “Oğlumuz uzun süredir komutanları tarafından psikolojik şiddet, tehdit ve haksız uygulamalara maruz kalıyordu. Bu, sıradan bir intihar vakası değildir” diyerek soruşturmanın kapsamlı biçimde yürütülmesini talep etti.

“9 AY BOYUNCA İZİN YOK, HUKUKSUZ EMİRLER VAR”

Ailenin iddialarına göre Doğukan Dumlu, göreve başladığı yaklaşık 9 aylık süre boyunca hiçbir disiplin cezası bulunmamasına rağmen birçok haksız uygulamaya maruz bırakıldı. Mesai bitiminden sonra saat 21.00’a kadar kışladan çıkması komutanları tarafından hukuksuz biçimde yasaklandı. Hafta sonları dahi mesaiye çağrıldığı, tüm izin taleplerinin sistematik biçimde reddedildiği belirtildi. Dumlu’nun sık sık ailesini arayarak “9 aydır izne gelemedim, sizi çok özledim. Anne, biriniz hastalansa da belki o zaman izin verirler” dediği ifade edildi.

“SÖZLÜ SINAVLA İZİN ENGELİ, KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SÖZLER”

Ailenin aktardığına göre Dumlu, yeni bölük komutanı göreve başladıktan sonra baskının şiddeti arttı. Dumlu’nun izin almak için defalarca başvurduğu ancak her seferinde reddedildiği öne sürüldü. Komutanının Dumlu’yu odasına çağırarak sözlü sınavlara tabi tuttuğu, “soruları bilemezsen izin yok” diyerek baskı yaptığı, soruları yanıtlayamayınca “Sana izin yok!” ifadeleriyle odadan kovduğu ileri sürüldü. Aile ayrıca, oğullarına defalarca 20 sayfalık ezber ödevleri verildiğini, yapamadığında tutanak tutulduğunu, ağır sözlü taciz ve küçük düşürücü hitaplara maruz bırakıldığını söyledi. Komutanının, astlarının yanında “Rütbeni sökerim, buradan seni s…er atarım” şeklinde hakaret ettiği iddiası da dosyada yer aldı.

NÖBET GÜNÜNDEKİ ŞÜPHELİ EMİR

Aile, Dumlu’nun intiharından bir gün önce resmî bir yazılı emir olmadan sözlü olarak Cumartesi nöbetine çağrıldığını öne sürdü. Dumlu’nun bu durumu ailesine “Resmi emir yok, başıma bir şey gelirse sorumluluk almazlar” sözleriyle aktardığı belirtildi. 14 Kasım gecesi abisini arayan Dumlu’nun “Yarın sabah 08.00’de uyandır, yine nöbetim var” dediği, abisinin de ertesi sabah kardeşini uyandırdığı aktarıldı.

SON TELEFON GÖRÜŞMESİ VE ŞÜPHELER

Doğukan Dumlu’nun 15 Kasım’da saat 11.23’te annesiyle konuştuğu, ses tonunun normal olduğu öğrenildi. Ancak bundan sonraki aramaların yaklaşık 15 dakika boyunca meşgul çaldığı belirtildi. Aile, bu zaman aralığında Dumlu’nun komutanı ile görüşmüş olabileceğini ve olayın bu görüşmenin ardından gerçekleştiğini düşündüklerini ifade etti.

“BU OLAY KAPATILAMAZ”

Aile, Dumlu’nun ölümünün “sıradan bir intihar vakası” olarak değerlendirilmesine karşı çıkıyor. Yaşananların detaylı şekilde araştırılmasını isteyen aile, “Başka canlar yanmasın. Oğlumuzun yaşadığı baskı görmezden gelinemez” dedi. Ailenin avukatları Av. Mehmet Kahraman ve Av. A. Cihat Çatalkaya ise Dumlu’nun sistematik baskıya maruz kaldığına ilişkin çok sayıda somut veri bulunduğunu belirterek, “Soruşturma sonuçlanana kadar hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı.