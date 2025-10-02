İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki bir tekneye İsrail askerleri baskın düzenledi.

Askerlerin tekneye çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Askerler çıktıktan bir süre sonra ise görüntü bağlantısı kesildi.

Küresel Sumud Filosu'nun Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek’in İsrail'in saldırdığı gemiler ve alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.

Filodaki 13 geminin İsrail tarafından "durdurulduğunu" belirten Abukeshek, bunların Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle isimli gemiler olduğunu duyurdu.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

Gazze'deki ablukayı kırmak için 30 geminin Gazze kıyılarına ulaşmaya çalıştığını vurgulayan Abukeshek, "(Filodaki aktivistler) Kararlılar, motiveler ve bu sabahın erken saatlerinde ablukayı kırıp hep birlikte varabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Abukeshek, İsrail'in filoya saldırıları nedeniyle insanların nasıl sokağa döküldüğünü de gördüklerinin altını çizerek, "Bu aynı zamanda (İsrail'in saldırılarına karşı) eyleme geçen tüm şehirler için de bir haykırıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Soykırıma karşı dayanışma içinde olduklarını dile getiren Abukeshek, "Bu, her türlü baskıya karşı her alanda birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur." ifadelerini kullandı.

30 GEMİ GAZZE'YE İLERLİYOR

Küresel Sumud Filosu'nun X hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail donanması unsurlarının aralıksız saldırılarına rağmen 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği kaydedildi.

Filonun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırılarının "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.

İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.

25 TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINDA

Sumud Filosu'na yönelik operasyon hakkında gelen son dakika bilgilerine göre, İsrail güvenlik güçlerince çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Türk vatandaşlarının olduğu da öğrenildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 25 Türk aktivisti alıkoyduğu belirtildi.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.

Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'na ait gemilerin ele geçirilmesinden sonra açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sumud Filosu'na yapılan müdahaleyi saldırı olarak tanımlayan Bakanlık, "Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eş güdüm içinde hareket edildiğini" aktardı.

Gemilere bağlı olan canlı yayınların neredeyse tamamı kesildi. Gemilerin, uçakların ve İHA'ların filodaki aktivistleri çevrelediği aktarıldı. Sumud Filosu'nun etrafı kuşatıldı. İsrail ordusu, gemiler arasındaki bağlantıyı da kesti.

Gemilerde teslim olan aktivislerin üzerine tazyikli su sıkıldı. Yulara ve Meteque gemilerinin teslim olan mürettabı, hiçbir şekilde karşı koymalarına rağmen su toplarından sıkılan suyla karşılandı.

Yulera'da da benzeri bir durum yaşandı. İsrail donanması, şiddet kullanmayacağına dair söz vermesine rağmen saldırgan tavrını sürdürdü.

GRETA KARAYA ÇIKTI

Greta Thunberg'in buluduğu gemi olan Alma'nın müdahale edilen ilk gemi olduğu tahmin ediliyor. Gözaltına alınan Thunberg'in karaya çıktığı görüntüler servis edildi.

Ancak Sumud filosundaki aktivistlerin sakinliği, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. İsrail donanması tarafından kuşatılan aktivistler oyun oynadı, şarkı söyledi, kameralara kalp işareti yaptı.

KOLOMBİYA, İSRAİL'İN TÜM DİPLOMATLARINI SINIR DIŞI ETME KARARI ALDI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kolombiya'daki tüm İsrailli diplomatların ülkeden sınır dışı edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Elimizdeki bu bilgi doğruysa, bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından işlenen bir başka uluslararası suç anlamına gelir. İsrail ile serbest ticaret anlaşması derhal feshedilecektir. Kolombiya'daki tüm İsrail diplomatik heyeti sınır dışı edilecektir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'yu sert sözlerle hedef alan Petro, "Totalitarizmi analiz eden filozof Hannah Arendt, 1950'lerde Nazilerin halen hayatta olduğunu söylemişti. Hitler, dünyanın siyasetinde yaşamaya devam ediyor. Arendt haklıydı. Umarım halklar uyuşturulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya basınına göre, Cumhurbaşkanı Petro'nun İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun saldırıya uğraması ve aralarında 2 Kolombiya vatandaşının olması nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor.

EMRİ VEREN NETANYAHU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sumud Filosu'na karşı olan müdahalenin emrini bizzat verdiğini duyurdu.

Netanyahu, “Küresel Sumud Filosu gemilerinin hiçbir koşulda Gazze'ye ulaşmasına izin verilmemesi talimatını verdim" açıklamasını yaptı.

İSRAİL YOLCULARIN ALIKONULDUĞUNU AÇIKLADI

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerin ele geçirdiği ve yolcularının bir İsrail limanına götürüldüğü bildirildi.

Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntüleri paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, kaç geminin ele geçirildiğini, kaç aktivistin alıkonulduğunu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

İsrail merkezli Kanal 13’ün aktardığı bilgilere göre, operasyon sırasında şu ana kadar 6 geminin kontrolü İsrail tarafından ele geçirildi.

SON DURUM

Global Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'nun X hesabından yapılan açıklamada filonun güncel durumu hakkında şu bilgilere yer verildi:

07:02 YEREL 02 EKİM - GÜNCELLEME

🟠 METEQUE – Muhtemel müdahale. CCTV’de eller havada görüntü var, ancak İsrail güçleri görünmüyor, SOS alınmadı. 90 dakikadır iletişim yok.

🟠 INANA – Muhtemel müdahale. (Doğrudan Garmin maili, 04:29)

🟠 AHED TAMIMI – Müdahale ihtimali, devam ediyor olabilir. Rapor doğrulanmadı.

🟠 VANGELIS – Muhtemel müdahale. Henüz teyit edilmedi. (Yunan ekip, 06:35)

🟠 PAVLOS – Muhtemel müdahale. Henüz teyit edilmedi. (Yunan ekip, 06:35)

🟠 WAHOO! – Muhtemel müdahale (CCTV’de eller havada, IDF kuşatması 05:24)

🔴 19 FLORIDA – MÜDAHALE (07:03 02 EKİM canlı yayında gemiye çıkıldı, CCTV)

🔴 18 ALL IN – MÜDAHALE (06:59 02 EKİM canlı yayında gemiye çıkıldı, CCTV)

🔴 17 KARMA – MÜDAHALE (06:54 02 EKİM SOS alındı)

🔴 16 OXYGONO – MÜDAHALE (06:23 02 EKİM canlı yayında gemiye çıkıldı, CCTV)

🔴 15 MOHAMMAD BHAR – MÜDAHALE (05:20 02 EKİM JOC irtibatı, CCTV)

🔴 14 JEANNOT – MÜDAHALE (Son iletişim 01:30 02 EKİM; kameralar kapandı; Garmin SOS 03:31’de aktifleşti)

🔴 13 SEULLE – MÜDAHALE (02:50 02 EKİM SOS alındı)

🔴 12 HIO – MÜDAHALE (02:41 02 EKİM Ohwayla tarafından görsel teyit; iletişim kesildi. SOS alınmadı).

🔴 11 MORGANA – MÜDAHALE (02:40 02 EKİM SOS alındı).

🔴 10 OTARIA – MÜDAHALE (02:40 02 EKİM SOS alındı).

🔴 9 GRANDE BLUE – MÜDAHALE (01:02 02 EKİM Wahoo tarafından görsel teyit. SOS alınmadı).

🔴 8 DEIR YASSINE / MALI – MÜDAHALE (23:14 01 EKİM medyada müdahale raporu. İletişim kesildi. Kameralar 19:51’de kapandı, sonra geri açıldı. SOS alınmadı).

🔴 7 HUGA – MÜDAHALE (23:14 01 EKİM medyada müdahale raporu. İletişim kesildi. SOS alınmadı).

🔴 6 AURORA – MÜDAHALE (21:37-22:40 01 EKİM tekneler kuşatma yaptı. İletişim 22:50 civarı kesildi. 00:54 Garmin SOS).

🔴 5 YULARA – MÜDAHALE (3+ saat iletişim kesildi. 22:30-22:52 01 EKİM su topları, tekneler kuşatma yaptı. Görsel teyit yok, SOS çağrısı alınmadı. 21:39’da yanlış Garmin uyarısı).

🔴 4 SPECTRE – MÜDAHALE (22:06 01 EKİM MiaMia, siyah duman ve parlak ışıklarla askeri gemi kuşatması bildirdi. İletişim kesildi. Medyada müdahale raporu var. SOS teyidi yok).

🔴 3 ADARA – MÜDAHALE (21:54 01 EKİM iletişim kaybı, telefonların denize atıldığı raporu. SOS alınmadı).

🔴 1/2 ALMA – MÜDAHALE (21:32 01 EKİM Morgana’dan görsel teyit. SOS alınmadı).

🔴 1/2 SIRIUS – MÜDAHALE (21:31 01 EKİM Mayday çağrısı + Grande Blue & MiaMia’dan görsel teyit. 00:52 Garmin SOS).

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadesi yer aldı.