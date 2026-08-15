İran füze ve insansız hava araçlarının Bahreyn’deki ABD Donanma üssünü vurmasının ardından, bölgede görev yapan U.S.S. Abraham Lincoln uçak gemisinde tedarik sorunları ortaya çıktı.

ABD ve İsrail’in Tahran’a düzenlediği saldırılara misilleme olarak gerçekleştirilen ve donanmanın onlarca yıldır kullandığı ana lojistik merkezini kullanılamaz hale getiren saldırı sonrasında Pentagon, uçak gemilerini ikmal etmek için alternatif bir plan uygulamak zorunda kaldı.

Bahreyn’deki üssün ağır hasar görmesi üzerine Pentagon, Umman Körfezi’nde faaliyet gösteren uçak gemisi gruplarından yaklaşık 2 bin 200 deniz mili uzaklıkta bulunan ve İngiltere komutasındaki Diego Garcia adasını yeni ikmal merkezi olarak belirledi.

Dönemin İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başlangıçta adanın kullanımına izin vermezken, ABD Başkanı Donald Trump’ın tepkisinin ardından 1 Mart’ta sınırlı bir savunma amacı şartıyla erişim sağladı.

İsmi açıklanmayan bir ABD ordusu yetkilisi, adanın ana ikmal noktası olarak kullanılmaya başlandığını doğruladı.

Bu durum üzerine İran, 20 Mart’ta adaya iki balistik füze fırlattı; füzelerden biri Hint Okyanusu’na düşerken diğeri bir ABD savaş gemisi tarafından imha edildi.

9 AY GÖREVDEN SONRA DEVİR DEĞİŞİM

Liman ziyaretlerinin yapılamaması nedeniyle San Diego merkezli Lincoln uçak gemisi, mürettebatın karaya çıkabildiği bir liman izni olmaksızın yaklaşık dokuz aydır denizde bulunuyor.

Bölgedeki geleneksel limanlar olan Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Füceyre’nin İran füzelerinin menzilinde yer alması, askerlerin dinlenme imkanını kısıtlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Maryland’deki bir askeri hava üssünde yaptığı açıklamada endişeleri reddederek Lincoln’ın kısa süre içinde Endonezya karasularındaki Malakka Boğazı üzerinden bölgeye ilerleyen U.S.S. George Washington ile değiştirileceğini açıkladı.

Görev sürelerinin uzunluğuna ilişkin soruya yanıt veren Trump, Hürmüz Boğazı ablukasının "gerektiği sürece devam edeceğini" vurguladı.

ABD donanmasında barış zamanı 6 ay olan görev süreleri, savaş sürecinde U.S.S. Gerald R. Ford gemisinin 326 günlük rekor göreviyle uzamış durumda.

Önümüzdeki yıl U.S.S. Nimitz’in emekliye ayrılmasıyla toplam uçak gemisi sayısının 10’a düşmesi beklenirken, 45 gün kesintisiz seyir sonrası verilen ikmal izni hakkı kapsamında Lincoln mürettebatının beş kez bu hakka eriştiği ancak Beşinci Filo'nun konuya ilişkin henüz bir yanıt vermediği belirtildi.