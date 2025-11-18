Çalışma hayatına geç başlayanlar veya ara verenler için büyük önem taşıyan SGK borçlanmalarında kritik tarihe yaklaşılıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla prim oranlarının artırılacak olması, özellikle askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında maliyetleri keskin biçimde yukarı çekecek. Uzmanlar, yıl bitmeden başvuru yapmanın binlerce liralık avantaj sağlayacağına dikkat çekiyor.

1 OCAK'TA YÜZDE 45'E ÇIKACAK

Mevcut uygulamada SGK’ya yapılan hizmet borçlanmalarında prime esas kazanç, asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında belirleniyor ve yüzde 32 oranında prim ödeniyor. Ancak TBMM gündemindeki düzenlemeyle doğum borçlanması dışındaki tüm borçlanmalarda prim oranı 1 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 45’e çıkarılacak.

Bu artış yalnızca oran değişikliğiyle sınırlı kalmayacak. Her yıl asgari ücret zammına paralel olarak yükselen borçlanma maliyetleri, yeni yılda yapılacak zamla birlikte iki ayrı kanaldan yükselecek. Böylece 2026’da borçlananlar hem daha yüksek prim oranına hem de zamlı asgari ücrete tabi olacak.

100 BİN TL'DEN FAZLA MALİYET

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; SGK, borçlanma tutarını başvurunun yapıldığı tarihe göre hesaplıyor. Bu nedenle 31 Aralık 2025’e kadar başvuranlar, 2025’in asgari ücreti ve yüzde 32 oranı üzerinden ödeme yapacak. Başvurusunu 1 Ocak 2026’ya bırakanlar ise zamlı asgari ücret ve yüzde 45 prim oranı nedeniyle çok daha yüksek bir tutarla karşılaşacak.

Doğum borçlanmasında prim oranı değişmeyecek olsa da yeni yılda asgari ücret en az yüzde 20 artacağı için 2026’da başvuran kadınlar daha yüksek ödeme yapmak zorunda kalacak. Askerlik borçlanmasında ise fark çok daha çarpıcı: 18 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyen bir kişinin yılbaşından sonra yapacağı başvuru, 100 bin TL’yi aşan ek maliyet anlamına geliyor.

SGK borçlanmalarında hem prim oranı hem de asgari ücret kaynaklı çift artış, yılbaşını kritik bir eşik hâline getirdi. Uzmanlar, borçlanma yapmayı planlayanların 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yaparak yeni yıldaki ağır maliyetten kaçınabileceğini vurguluyor.