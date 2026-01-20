Dünya rekorunun sahibi olan milli serbest dalış sporcumuz Şahika Ercümen ile ünlü mimar Haldun Kilit geçen kasımda yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gizli yaşamak isteyen aşıklar, o dönem tatil için gittikleri Kahire'de bile, Art D'Égypte'deki Mert Ege Köse'nin anıtsal heykelinde ayrı ayrı poz vermişti. Şahika Ercümen, yılbaşı akşamında Haldun Kilit'le sadece ellerinin göründüğü bir fotoğraf paylaşarak ilişkisini ifşa etmişti. Ercümen'in 16 Ocak'taki doğum günü kutlamasında aşkın ilk fotoğrafı ortaya çıktı! Haldun Kilit, Şahika Ercümen ile baş başa çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyasında paylaştı.

