Aşkın Nur Yengi Senfonik' projesinin İstanbul'daki ilk konserini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda veren Aşkın Nur Yengi, sahnede özel hayatında dair açıklamalar yaptı.

2006 yılında evlenip 2012 yılında boşandığı eski eşi Haluk Bilginer'e dair ilk kez konuşan Yengi, seyircileri arasında bulunan ve 25 yıldır evli olan çifte ilginç bir soru sordu.

SAHNEDE İTİRAF ETTİ

"25 yılı nasıl geçirdiniz? Haluk, bana 6 yıl dayanamadı" diyen Aşkın Nur Yengi, kendisini dinlemeye gelenleri hem gülümsetti hem şaşırttı.

Sahnede esprilerine devam eden Aşkın Nur Yengi, eski eşine "Bir gün intikam alacağım demiştim sana. Evliliği Bir daha düşünelim istersen? dedi.

KIZLARIYLA BERABER ZAMAN ZAMAN TATİLE ÇIKIYORLAR

Bilginer ise kafasını sallayarak 'Olur' cevabı verdi. Yengi ise "Ben, senin bu bakışlarını çok iyi bilirim, 'Başımla’ diyorsun' diyerek güldü.

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, zaman zaman kızlarıyla birlikte tatile çıkıyor.