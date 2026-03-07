Türk basınının efsane ismi Ertuğrul Akbay, vefatının 7’nci yılında İstanbul Zincirlikuyu’daki kabri başında anıldı. SÖZCÜ Yayın Grubu’nun sahibi Burak Akbay’ın babası olan Ertuğrul Akbay için düzenlenen törene bir çok önemli isim katıldı. Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camii eski müezzini Fuat Yıldırım Akbay’ın ruhuna Kuran okudu, dualar edildi.

SEVGİ VE SAYGIYLA

Anma törenine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, SÖZCÜ Yazarı Rahmi Turan, SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kenan Kurtkaya, SÖZCÜ Gazetesi Yayın Yönetmeni Oğuzhan Beyaz, SÖZCÜ Reklam Grup Başkanı Funda Tuncer Sıdalı, sozcu.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen, SÖZCÜ TV Genel Müdürü Güney Öztürk, Korkusuz Gazetesi Yayın Yönetmeni Mihriban Beyaz, KORKUSUZ Gazetesi Çizeri Ergin Asyalı, SÖZCÜ Gazetesi Kültür Sanat ve Sağlık Yönetmeni Nazan Doğaner Halıcı, SÖZCÜ Medya Grubu çalışanları ve aile üyeleri katıldı. Merhuma bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

DUALARLA YAD EDİLDİ Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Akbay Aile kabristanında yapılan anmada, Fuat Yıldırım Kuran’dan ayetler okudu ve merhumun ruhuna dualar edildi. Anma törenine Akbay ailesinin yanısıra SÖZCÜ Medya Grubu yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Gazeteciliğe adanmış onurlu bir hayat

Basın tarihimizin en özel isimlerinden, gazetemizin sahibi Burak Akbay’ın babası duayen gazeteci Ertuğrul Akbay, 7 Mart 2019 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Akbay’ın hayatı azim örnekleri ve başarılarla dolu.

1939 yılında dünyaya gelen Lisesi’nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini tamamladı ve 1965 yılında gazetecilik mesleğine adımı attı.

Akbay, Hürriyet Gazetesi spor servisinde başladığı gazetecilik hayatına Günaydın Gazetesi dış haberler muhabiri olarak devam etti.

Mesleğe olan tutkusunu azimle çalışarak gazete sayfalarına yansıtan Akbay, kısa sürede dikkat çekti ve Türk basınının unutulmazları arasına girdi. 80’li yıllarda, günümüzde bile hâlâ konuşulan “Gölge Adam” adıyla yaptığı haberler Ertuğrul Akbay’ı Türkiye’nin en önemli gazetecilerden biri haline getirdi.

Yaş 75 Yolun Yarısı kitabını yazarak deneyimlerini halka aktardı

Ertuğrul Akbay’ın 2013 yılında yazdığı ve sağlıklı yaşam sırlarını paylaştığı ve yarım asra yaklaşan gazetecilik anılarına yer verdiği ‘Yaş 75 Yolun Yarısı’ adlı kitabı büyük ilgi görmüştü. Akbay, ‘‘Ben ne doktorum ne diyetisyen ne de spor hocasıyım’’ önsözüyle başladığı kitabında, tamamen kendi deneyimlerini paylaştı.

Sınır tanımadı haberciliğe yeni bir soluk getirdi

Ertuğrul Akbay, dünya liderleri, Hollywood yıldızları başta şöhretli isimlere ulaştı, yaptığı röportajlar gündemin baş köşesine oturdu.

Hayatın içinden haberleri, büyük farklılık yarattı. Kongo’daki pigmeler, Hint fakirleri gibi çalışmalarıyla okuyuculara farklı dünyaların kapılarını araladı. Akbay, 1985 yılında “Gölge Adam” adıyla kendi gazetesini çıkararak iş dünyasındaki yolsuzlukları gündeme taşıdı. 1989’da Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı.

“24 saat çalışan gazeteci” olarak tanımlanan Akbay, özel haberleriyle sayısız ödül aldı, ulaşılması güç insanlara ulaşarak büyük farklılık yarattı.

Gazetemiz SÖZCÜ’nün kurucusu Burak Akbay’ın babası olan Akbay, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle 2 Mart 2019’da Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Unutulmaz gazeteci

Akbay, 7 Mart 2019’da hayata gözlerini yumdu. Gazetecilik yolunun her köşe taşına bir ışık bırakarak genç nesillere rehber olan duayen Ertuğrul Akbay’ı bir kez daha özlemle anıyoruz.

Gazetecilik ve hayat yolculuğunu her fırsatta anlattı: Tecrübelerimden herkes faydalansın istiyorum

Ertuğrul Akbay, çok sevdiği mesleği gazeteciliğe ilk günkü heyecanla devam etti. SÖZCÜ’de de sağlıklı yaşama dair çarpıcı yazılarının yanı sıra spor ve siyaset dünyasının ünlü isimleriyle röportajlar yaptı.

Duayen gazeteci; idealist kişiliğini, ‘’Her zaman duyduğum sosyal sorumluluk nedeniyle tecrübelerimle elde ettiğim bilgilerden herkes yararlansın diye yazılı ve görsel medyada anlatmaya çalışıyorum’’ cümleleriyle yansıtmıştı.