Dünya genelinde "Asyalı Vampir" ve "Singapur’un En Yakışıklı Amcası" gibi lakaplarla tanınan, genç görünümüyle görenleri hayrete düşüren Chuando Tan, 60. yaş gününü kutladı. On yılı aşkın süredir "iyi yaşlanma" kavramının küresel simgesi haline gelen Tan, yeni yaşıyla birlikte bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.

2017 YILINDA DÜNYA ONU TANIDI



Chuando Tan’ın şöhreti, 2017 yılında paylaştığı fotoğrafların viral olmasıyla başladı. O dönemde 50 yaşında olan fotoğrafçı ve modelin, 20’li yaşlardaki bir gencin fiziğine ve yüz hatlarına sahip olması, milyonlarca insanın gerçek yaşına inanmasını güçleştirdi. Kısa sürede bir internet fenomenine dönüşen Tan, Instagram’da bir milyondan fazla takipçiye ulaşarak dünya genelinde bir ilham kaynağı haline geldi.

DÜZENLİ EGZERSİZ VE DENGELİ BESLENME SIRRI



60 yaşına girmesine rağmen onlarca yıl daha genç görünen Tan, bu mucizevi görüntüsünü estetik operasyonlara veya kozmetik cerrahiye borçlu olmadığını vurguluyor. Sırrının oldukça basit olduğunu belirten fenomen; disiplinli bir egzersiz rutini, doğal beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzına odaklandığını ifade ediyor.

"ZAMAN TEK GERÇEK ZENGİNLİKTİR"



60. yaş gününü 6 ve 0 rakamlı balonlarla poz vererek kutlayan Tan, takipçileriyle paylaştığı mesajında duygusal ifadelere yer verdi:

“Bugün, 60. doğum günümde zamanın tek gerçek zenginlik olduğunu hatırlıyorum. Her gün doğuşu bir garanti değil, bir mirastır. Artık daha bilgece olan yol basit: Her gün doğaya dönmek ve kendimi kalıcı olanla uyumlu hale getirmek.”

TAKİPÇİLERİNDEN "VAMPİR" YORUMLARI



Sosyal medyada 2 milyon takipçisi bulunan ünlü fotoğrafçının paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçilerinden biri, “60 yaşında ama 35 gibi görünüyor, gerçekten olağanüstü” derken, bir diğeri ise esprili bir dille “Onun bir vampir olduğunu biliyorum ama bunu kanıtlayamıyorum” notunu düştü.

Tan, dışarıdan gelen bu yoğun hayranlığa rağmen, "İçten içe o kadar genç olmadığımı biliyorum, ben de yaşlanıyorum" diyerek, kamuoyundaki "hiç yaşlanmama" beklentisinin üzerinde zaman zaman baskı kurduğunu da itiraf ediyor.