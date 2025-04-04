Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, Türkiye Kupası’nda da ezeli rakibi Fenerbahçe’yi devirip, yarı finale yükseldi. Çifte zaferin hayalini kurmaya başlayan sarı kırmızılılarda yönetim de bir rüyayı gerçekleştirmek için harekete geçti.

OPSİYON KULLANILACAK

Sezon başında Napoli’den kiralanan, sergilediği performansın dışında kulübe olan aidiyetini her fırsatta gösteren Victor Osimhen konusunda müjdeli haber geldi. Galatasaray yönetimi, İtalyan kulübüyle yapılan anlaşmadaki opsiyon maddesi olan 75 milyon Euro’yu hazırladı.

4 TAKSİTTE ÖDENECEK

“Osimhen ‘Evet’ desin yeter. Bu parayı ödeyip, bonservisini alırız” diyen idareciler, Nijeryalı yıldızdan haber beklemeye başladı. 75 milyon Euro’yu 4 taksit halin- de İtalyan kulübüne ödemeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen’e de 12 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme teklif edecek.

KARARINI BU AY VERECEK

Avrupa devlerinden teklifler almasına rağmen sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağına dair verdiği sözü tutan Victor Osimhen kararını bu ay içinde açıklayacak. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Nijeryalı forvet, 28 gol atarken 5 de asist yaptı.