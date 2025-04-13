Galatasaray yıllardır ligin final periyodunda bir başka oynar. Hele ki zirvede yer alıyorsa… “Mayıslar bizimdir” sloganı da bu özelliğe dayanır. Süper Lig’de zirvede yer alan, adım adım 5. yıldıza doğru ilerleyen Cimbom yine ‘şampiyonluk modu’nu açtı. Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisi sonrası fabrika ayarlarına döndü, iki kritik karşılaşmada rahat galibiyetler geldi.

KALEYE BİLE YAKLAŞTIRMADI

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi Kadıköy’de devirdikten sonra, Süper Lig’deki en zorlu deplasmanlardan biri olan Samsun’da da güle oynaya kazanan Cimbom’da en önemli değişiklik dörtlü savunma sistemi. Son iki şampiyonlukta kilit rol oynayan 4-2-3-1’e dönen Okan Buruk, savunmanın önüne Lemina’yı monte etti. Böylece rakiplerin kaleye yaklaşması engellendi.

AYNI ANLAYIŞLA ÇİFTE KUPAYA

Cimbom'un en önemli özelliği ön alan presiydi. Son iki karşılaşmada bu özellik aktive edildi. Tek forvet Victor Osimhen ile başlayan yoğun pres, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara ile daha da güçlü hale geldi. Bu şekilde ne Fenerbahçe’ye ne de Samsunspor’a fırsat bile verilmeden 2’de 2 yapıldı. Sezonun kalan bölümünde aynı oyun anlayışıyla sahada olacak Aslan çifte kupa hedefliyor.