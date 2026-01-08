Fenerbahçe, Galatasaray taraftarlarının unutamadığı Matteo Guendouzi’yi derbide oynatmaya çalışıyor. Lazio ile 28+2 milyon Euro bonservis bedeline anlaşma sağlandı. 4 milyon Euro’dan 4.5+1 yıllık imza atan Fransız, cumartesi Süper Kupa őnalinde ezeli rakibe karşı forma giyecek. Fred cezalı, Alvarez de sakat. Orta sahada sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilere Guendouzi adeta ilaç olacak.

SON KEZ OYNADI



Teknik Direktör Domenico Tedesco, G.Saray derbisinde İsmail Yüksek-Guendouzi ikilisini düşünüyor. 26 yaşındaki futbolcu, dün Lazio’nun Fiorentina ile oynadığı maçta son kez taraftarın önüne çıktı. İtalyan ekibi Guendouzi’yi 11 Ocak’taki Verona maçında da oynatmak istedi ama Fenerbahçe’nin ısrarı sonrasında geri adım attı. Fransız futbolcu bugün İstanbul’da olacak.

MARSİLYA'DA BAŞLAMIŞTI



Guendouzi, G.Saray’a karşı 2021-22’de Avrupa Ligi’nde Marsilya formasıyla oynanan maçlarda Van Aanholt ile yaşadığı penaltı tartışması sonrası büyük tepki çekti. İstanbul’daki rövanşta her top geldiğinde ıslıklandı, kendisine yabancı madde atıldı. 2025’te Lazio ile hazırlık maçında da Rams Park’ta ıslıklı protestoyla karşılandı