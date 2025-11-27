Çok değil, yakın zamana kadar Galatasaray’da her şey güllük gülistanlıktı. Liverpool, Bodo/ Glimt ve Ajax zaferleriyle Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi bir noktaya gelen sarı-kırmızılılar Süper Lig’de de şampiyonluğun açık ara favorisiydi. Kocaelispor mağlubiyetiyle ilk kırılma yaşandı. Sonrasında Eren ve Metehan’ın bahis cezası alması, Yunus, Osimhen, Singo, Lemina, Kaan Ayhan ve Berkan’ın sakatlıkları Cimbom’a kâbus gibi çöktü. Eksiklerle çıkılan St. Gilloise maçı 1-0 kaybedildi.

KULÜBEDE ÇARESİZ KALDI

RAMS Park’ta 33 maçtır devam eden yenilmezlik serisi sona ererken, eleştiri oklarının hedefinde Okan Buruk vardı. Karşılaşma öncesi, “Ne, kim olursa olsun, kim başlarsa başlasın sahaya 11 kişi ve çok güçlü oyuncularla çıkacağız” diyen Buruk, kulübede çaresiz kaldı. Jakobs’un sakatlanmasıyla görev verdiği tek isim Arda Ünyay da çift sarıdan kırmızı gördü. Özellikle Osimhen’in olmadığı maçlarda hücum planının ana unsuru olan ön alan presi sekteye uğruyor.

BURUK YİNE ÖNEMLI KOZ

Bu soruna çare üretemeyen Buruk, B planı olmamakla suçlanıyor. Transferdeki yanlış strateji için de yönetime tepki var. Osimhen ve Singo gibi yüksek maliyetli yıldızlara rağmen bazı bölgelerdeki eksikler tamamlanmadı. 12 kişilik yabancı kontenjanının 2’si boş kaldı. Galatasaray’ın önünde çok önemli bir fırsat var. Fenerbahçe galibiyeti bunların hepsini unutturur. En önemli koz yine Okan Buruk. Çünkü tecrübeli hocanın Kadıköy’de yenilgisi yok. 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.