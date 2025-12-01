Brezilya'da çekildiği belirtilen görüntülerde; ülkedeki bir hayvanat bahçesinde 19 yaşındaki genç; aslan kafesine girip trajik bir sonla karşılaştı.

João Pessoa kentinde, Parque Arruda Câmara'da; 19 yaşındaki Gerson Machado altı güvenliği aşıp metrelik bir duvarı tırmanarak aslanların olduğu bölmeye girmeye çalıştı.

Kafesteki ağaca tutunarak içeri giren genç, Leona adlı bir dişi aslanın saldırısına uğrayarak korkunç şekilde yaşamını yitirdi.

'BÜYÜK KEDİLERİ EĞİTME' HAYALİ VARMIŞ

19 yaşındaki gencin, "büyük kedileri eğitme hayalini gerçekleştirmek" için daha önce bir uçağa kaçak yolcu olarak binerek Afrika'ya gitmeye kalkıştığı öğrenildi.

Bakım altında büyüyen ve ciddi zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden Machado, yıllarca sosyal hizmet görevlilerine Afrika'nın büyük kedileri arasında yaşama hayalinden bahsetmişti.

Sekiz yıl boyunca ona destek olan çocuk koruma görevlisi Veronica Oliveira, gencin aşırı yoksulluk ve zor bir çocukluk geçirdiğini söyledi.