Sayısız projede yer alan oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir platform dizisindeki iç çamaşırlı görüntülerinden dolayı eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medyada gündem olan oyuncudan açıklama geldi.

"YÖNETMENİM NE DERSE ONU YAPTIM"

Tepkilere hiç aldırmadığını söyleyen Bekiroğlu "Eleştirsinler, bana ne ya! Yönetmenim ne derse onu yaptım. O da iş, sonuçta sevişme yok. Adamlar bana da çullanmıyor! Mayolu gibi duruyorum zaten, normal bir sahne" açıklamasını yaptı.

"SEVİŞMEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Aslı Bekiroğlu "Sınırınız yok mu?" sorusu üzerine de "Sevişmemeyi düşünüyorum ama büyük konuşmayayım" dedi.

AŞIKLARI O TANIŞTIRMIŞ

Bu arada aynı mahallede oturan Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar kısa süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Aslı Bekiroğlu "İkisi de benim komşum. Onları ben tanıştırdım" ifadelerini kullandı.