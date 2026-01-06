Beni Böyle Sev, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer alan Aslı Bekiroğlu, geçenlerde konuk olduğu 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programında basit bir miyom operasyonu için girdiği ameliyatta ciddi bir doktor hatası yaşadığını söylemişti.

"BAĞIRSAĞIMI KESTİLER"

Oyuncu, "Rahmimden miyom alırken 7 santim kadar bağırsağımı kestiler. Bir hafta sonra tekrar ameliyata girdim. Ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu kez kas alıp bağırsağın yerine koydular. O da tutmadı. Şimdi iki ameliyat daha olacağım. Herkes 'Çok kilo aldın, hamile misin?' diyor ama başıma neler geldiğini bilmiyorlar" demişti.

YENİDEN AMELİYAT OLDU

Dün yeniden ameliyat olan oyuncu, sosyal medya üzerinden sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.