Son günlerde magazin ve sanat camiası ardı ardına ortaya çıkan taciz ve ifşa iddialarıyla çalkalanıyor....

Önce bir fotoğrafçıyla başlayan ifşa, kısa sürede oyunculara da uzandı.

MESUT ADLİN'İN MESAJLARI İFŞA OLDU

Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin'in küçük yaşta biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar sosyal medyada ifşa edildi.

Adlin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karşımdaki kişinin yaşını öğrendiğimde sohbeti kesip takipten çıkıyorum. Bu kısım özellikle kesilmiş" ifadelerini kullandı.

Adlin'in arkadaşı Tolga Akış da sosyal medyadan, "Sektörün tümüyle bir şekilde iletişim halindeyiz ama hiç kimsenin yanlışını savunacak değiliz" açıklamasında bulundu.

Bir taciz iddiası da oyuncu Doğa Lara Akkaya'dan geldi. Akkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 2022 yılında rol aldığı 'Tozluyaka' dizisinin setinde meslektaşı Tayanç Ayaydın tarafından tacize uğradığını öne sürdü:

"Bu adam evli ve ünlü oyuncu büyüğündür sus, dediler bana. 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Sürekli sözlü ve yazılı taciz etti."

Tayanç Ayaydın'ın ardından 'Çukur', 'Yargı' ve 'Bahar' dizilerinde yer alan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel şok edici açıklamalarda bulundu. Bozyel, gençlik yıllarında yaşadıklarını anlatarak, oyuncunun kendisine silah zoruyla yaklaşmaya çalıştığını iddia etti.

Son olarak oyuncu Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2021 yılından bir ifşa arkadaşımdan geliyor" diyerek meslektaşı Gizem Güçlü'nün yaşadıklarını duyurdu.

Gizem Güçlü, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kanıtlar doğrultusunda,10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturduğu sahte profiller yoluyla pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun'dan 2 yıl önce şikayetçi oldum. 12 Kasım 2021 tarihindeki son duruşmamda, sanık Ertunç Uygun'un TCK 136/1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Aslıhan Gürbüz daha sonra iddialar karşısında tepkisiz kalanları eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana yazın ve bu durum değişsin" diyerek kadınlara doğrudan destek verdi.

Gürbüz, "Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur elbet ama mevzu hassas arkadaşım. Senelerin sindirilmişliği ile artık dayanışma zamanı" sözleriyle sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Taciz ya da şiddet iddialarının odağındaki bazı isimlerin yıllardır kadın hakları üzerinden paylaşımlar yapmasını da eleştiren Gürbüz, "Sanki hep bu konularda kadınların yanında olmuşlar gibi davranıyorlar" diyerek ikiyüzlülüğe dikkat çekti.