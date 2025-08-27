2017 yılında Best Model of The World birincisi olan ve 'Kuruluş Osman', 'Aynasız Haluk', '15/07 Şafak Vakti', 'Daha İyi Bir Yarın', 'Adanış: Kutsal Kavga', 'Filme Gel' gibi yapımlarda yer alan Aslıhan Karalar'ın anneannesi Zülfiye Maleri hayatını kaybetti.
Maleri beyninde pıhtı atması sonucu yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.
Acı haberi sosyal medyada duyuran Aslıhan Karalar "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekânını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Karalar bir gün önce anneannesinin videosunu paylaşmış, "Dayan anneannem, yalnız bırakma..." demişti.