2017'de Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, bir yandan oyunculuğa diğer yandan da eğitimine devam ediyor.

8 yıllık kariyerinde TV dizisi ve sinema filmi olmak üzere 13 yapımda rol alan Karalar, oyunculuk dersleri alacağı prestijli bir akademi olan New York Film Academy'e kabul edildi.

İngilizde mülakat ortalaması 90 puan şartını başarıyla geçen Karalar, New York'ta eğitim görmeye de başladı.

Oyuncu "Türkiye'de güzel projelerde yer aldım. Bu eğitim ile Amerika film sektörüne ilk adımımı da atmış oldum. Bir Hollywood filminde oynamak isterim" dedi.