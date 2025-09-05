

Oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı tatil için gittikleri İtalya'dan dönünce sona ermişti.

İlişkinin Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı’nın evliliklerine onay vermediği için bittiği iddia edilmişti.

Sessizliğini bozan Arzu Sabancı, "Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı onlara aittir, biz aile olarak bunu sonradan öğrendik" dedi.

Arzu Sabancı'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyada yıllar önce manken Özge Ulusoy için söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Zamanında büyük oğlu Hacı Sabancı ile aşk yaşayan Özge Ulusoy'u kabul etmediği ve aileye uygun görmediği iddia edilen Arzu Sabancı, ikilinin ayrılık haberleri sonrası tıpkı Hande de olduğu gibi tepkileri üzerine çekince o zaman da bir açıklamada bulunmuştu. Hatta yine aynı başlıklar atılmıştı.

Tüm bunların ardından Özge Ulusoy önceki akşam şık bir elbiseyle elbiseyle verdiği pozla dikkatleri üzerine çekerken, aynı gün Arzu Sabancı da aynı elbiseyi giydi ve pozlarını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu piştiyi hemen fark etti.