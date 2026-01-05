Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinden alınıp ABD'ye götürüldü. Operasyonda Maduro ile beraber eşi Cilia Florez'de gözaltına alındı.

Operasyonun başında Florez'in hedef olmadığı ancak operasyon anında dahil edildiği ortaya çıktı.

Detayları SÖZCÜ TV Muhabiri Mustafa Özdemir, Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'de anlattı:

"- Benim için çarpıcı olduğunu düşündüğüm bit detay var. Maduro'nun eşi hakkında yapılan bir açıklama var. Venezuela Devletinin uluslararası kanalının direktörü yaptı bu açıklamayı.

- Aslında Amerikan askerleri sadece Maduro'yu götüreceklerdi ancak eşi "Eğer onu götürecekseniz beni de götürün" dedi. Aslında Maduro'nun eşi Florez, hedef değildi. Ancak o beni de götürün dediği için götürüldü"