Son yıllarda sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte gıda takviyelerine olan ilgi hızla arttı. Ancak uzmanlar, popülerliği artan bazı takviyelerin sanıldığı kadar faydalı olmayabileceği konusunda uyarıyor. Peki, hangi takviyeler gerçekten işe yarıyor, hangileri yalnızca bir trend olarak kalıyor? İşte sağlığınıza beklenen katkıyı sağlamayabilecek, hatta gereksiz olabilecek 4 popüler takviye...

Protein tozları

Beslenme mühendisi ve diyetisyen Virginie Charreau, protein tozlarının özellikle vejetaryenler gibi yeterli protein alımında zorluk yaşayan kişiler için faydalı olabileceğini, ancak herkes için gerekli olmadığını belirtiyor. Charreau, "Genel olarak takviyelerin ve tozların büyük bir savunucusu değilim" diyerek, dengeli bir beslenme düzeniyle protein eksikliği yaşama riskinin oldukça düşük olduğunu vurguluyor. Ayrıca, hiçbir takviyenin doğal besinlerin yerini tutamayacağının altını çiziyor.

Süper besinler

Beslenme uzmanı, "Günümüzde goji meyvesi gibi süper meyveler oldukça popüler hale geldi" diyor ve ekliyor: "Bu meyvelerin sağlık açısından faydalı olduğu doğru, ancak gerçekten dünyanın öbür ucundan gelen yiyeceklere ihtiyacımız var mı? Kendi bölgemizde yetişen ve aynı derecede besleyici olan kuru erik, kuru kayısı ve hurma gibi meyveler var. Önceliğimiz bu yerel ürünler olmalı."

Kolajen

Virginie Charreau, kolajen takviyelerinin de tıpkı protein tozları gibi belirli bir diyet veya sağlık durumuna ihtiyaç duyan kişiler için faydalı olabileceğini kabul ediyor. Ancak, "Bu tür takviyeler, özellikle çocuklar olmak üzere tüm nüfusa genellenmemeli. Çocuklar için bu ürünler önerilmiyor. Bunun yerine, çiğ ve yerel gıdaları tercih etmek çok daha sağlıklı bir seçenektir" diye ekliyor.

Multivitaminler

Kış aylarında multivitaminler veya bağışıklık güçlendirici takviyeler gerçekten işe yarar mı? Diyetisyen bu soruya, "Bu durum iki ucu keskin bir kılıç gibi" yanıtını veriyor ve şöyle açıklıyor: "Genel olarak, tükettiğimiz gıdalardan yeterli miktarda vitamin alıyoruz. Ancak kışın, besinlerdeki mineral ve vitamin oranları düşük olabiliyor. Bunun nedeni, bu gıdaların çoğunlukla dünyanın öbür ucundan gelmesi, mevsimi dışında tüketilmesi ve toplanma ile tüketilme arasında uzun bir süre geçmesidir."